Stunk-Premiere in Erkelenz : Viele Bürgermeister-Double beim Stunk

Mit der Frage, wie der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen seine Freizeit verbringt, wenn er im Herbst aus dem Amt scheidet, beschäftigte sich die Stunk-Sitzung. Nach der Premiere am Samstag wird es noch zwei weitere Vorstellungen geben am 24. und 25. Januar jeweils ab 20 Uhr in der Stadthalle Erkelenz. Foto: Renate Resch

Erkelenz Besondere Karnevalsabende: Das Stunk-Team wirft mit viel Humor den Blick auf Lkw, Lokalpolitik und letzte Amtszeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Renate Resch

Keine Karnevalsmusik, kein Funkemariechen? Barkeeper Volker kann es kaum glauben, die Erkelenzer Stadthalle voller gut gelaunter, kostümierter Menschen vorzufinden, jedoch ohne das übliche Karnevals-Drumherum. Um sicherzugehen, dass er sich nicht geirrt hat, testet er gleich die Gesangskünste der Gäste mit „Viva Colonia“ und einer Rakete in drei Stufen: Klatschen, Stampfen und Pfeifen. Als Schlachtruf etabliert er: „Muss ich dat versehen? Ne, ne, ne.“

Präsident Wolfgang Klein war 2012 Ideengeber der Erkelenzer Stunk-Sitzung. Mit der KulturGarten GmbH holte er sich dann Verstärkung, um diese besonderen Karnevalsabende auf die Beine zu stellen. Im nächsten Jahr kann er mit dem Erkelenzer Stunk bereits Jubiläum feiern.

Info Das Erkelenzer Stunk-Team Das Ensemble Präsident Wolfgang Klein und Elferinnenrat sowie Monika Brinkmann, Arne Büdding, Christoph Dohmen-Funke, Niklas Ernst, Martina Hermanns, Christian Klump, Otto Mommertz, Jasmin Müller, Peter Müller, Tobias Moulen, Wilfried Wecker. Die Musiker Sven Fellmin, Christopher Heimer, Dominik Mercks, Raphael Meyersieck, Nils von Helden, Stefan Holgers, Wieto Meiborg, Lisa Töws, Jenny Thyssen, Tim Gleichmann, Gina Leven und Vincent Schippers.

Stets im Mai beginnen Planung und Ideensuche für die kommende Session. Ein Wochenende lang fährt das Ensemble in den Westerwald und überlegt sich die Themen. Ein Teil des Teams arbeitet danach während des Sommers an den Texten. Im September werden die Elemente vorgestellt, und das gesamte Team entscheidet, was funktionieren könnte und was wegfallen wird. „Jeder darf etwas vorschlagen, und dann wird geschaut, was finden die meisten gut, was interessiert die meisten“, erläutert Dominik Mercks von der KulturGarten GmbH. „Nicht aus jeder Idee kann man eine Nummer machen.“

In diesem Jahr hat sich das Stunk-Ensemble vergrößert, drei neue Künstler, zwei davon noch recht jung, sind mit dabei. Alle Beteiligten spielen in ihrer Freizeit und machen mit, weil sie Spaß an dieser Form des Theaters haben, ohne davon leben zu müssen. Alle Mitwirkenden verbindet ihr Leben und Wohnen im Kreis Heinsberg und mit dessen Themen. Mit den Nummern, die gesprochen und gespielt werden, wechseln sich Songs ab, die thematisch passend umgetextet sind. Dominik Mercks schreibt die Texte und arrangiert die Musik für die zwölf Musiker. Damit nimmt er mit Raphael Meyersieck eine Doppelrolle ein, als Veranstalter und als Teil des Stunk-Teams.

Lokale und überregionale Themen ergeben die Mischung für das Programm. Auch für die Gäste, die nicht im Kreis Heinsberg leben, entsteht dabei Interessantes. Themen, die unter den Nägeln brennen, kommen ins Programm, das am Samstag Premiere gefeiert hat. In Rath-Anhoven und entlang der Bundesstraße 57 machen sich die Auswirkungen der Lkw-Verkehrsdichte durch das neue Amazon-Logistikzentrum in Rheindahlen bemerkbar. Kreative Ideen für die Zeit im Stau und Lösungen für die Bedürfnisse der Menschen darin sind gefragt. Das Thema der Umsiedlung bewegt bereits seit langer Zeit die Herzen der Menschen in Erkelenz. Es begleitet das Ensemble fast in jedem Jahr seit Beginn. Man könnte es nahezu als Chronik des Braunkohleabbaus bezeichnen. Auch die Wassenberger Glückswochen geben in diesem Jahr Anlass zu humoristischen Gedanken: „Es gibt Menschen, die leben in Effeld oder Birgelen und wissen gar nicht, dass sie in einem Glücksort leben.“