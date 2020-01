Bürgerpartei Erkelenz fordert mehr Transparenz : Antrag auf Übertragung von Ratssitzungen im Internet

Erkelenz Die Bürgerpartei wünscht sich eine größere Transparenz und will der „Politikverdrossenheit“ entgegenwirken.

Die Fraktion der Bürgerpartei beantragt erneut, der Erkelenzer Stadtrat möge beschließen, künftig den öffentlichen Teil der Rats- und Ausschusssitzungen mit einer Kamera aufzuzeichnen und über die lnternetseite der Stadt Erkelenz den Bürgern zugänglich zu machen. „Im digitalen Zeitalter sollte jede Möglichkeit wahrgenommen und umgesetzt werden, um den Bürgern ein modernes Angebot zu bieten, das kommunalpolitische Interesse zu wecken und der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken“, erklärt Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Frings den Antrag. Die „wäre auch ein wichtiger Schritt in Richtung Bürgerbeteiligung“. Ein Internetangebot, wie Live-Stream und archivierte Aufzeichnungen, gibt es bereits in anderen Kommunen. Die Bürgerpartei lobt und fordert mit ihrem Antrag zugleich auf: „Die Erkelenzer Stadtverwaltung hat sich in den letzten Jahren zu einer modernen Verwaltung entwickelt, die auch mit einer vorbildlichen Internetpräsentation und den darin enthaltenen Serviceleistungen seine Bürger gut informiert und somit an der Entwicklung der Stadt teilhaben lässt. Ein weiterer Schritt zur transparenten und bürgerfreundlichen Verwaltung wäre da die Aufzeichnung beziehungsweise Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen.“ Dies dürfe selbstverständlich nur „im Rahmen der rechtlichen Vorgaben“ geschehen.