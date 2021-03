Weltweite Aktion für den Klimaschutz : Earth Hour: Erkelenz knipst die Lichter aus

Die Stadt beteiligt sich an der weltweiten Aktion am 27. März. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenz Bekannte Bauwerke in aller Welt stehen am 27. März für eine Stunde in symbolischer Dunkelheit. Auch Erkelenz ist in diesem Jahr erstmals dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) In einer symbolischen Aktion gehen in Erkelenz am kommenden Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr an vielen öffentlichen Gebäuden in der Stadt die Lichter aus. Mit der Teilnahme an der „Earth Hour“ will die Stadt zu mehr Klimaschutz animieren. Die Verwaltung fordert auch Bürger und Unternehmen auf, mitzumachen und damit ein Zeichen zu setzen.

Bekannte Bauwerke in aller Welt stehen am 27. März für eine Stunde in symbolischer Dunkelheit. Auch Erkelenz ist in diesem Jahr erstmals dabei, prominenten Gebäuden wie der Kirche St. Lambertus, das alte Rathaus und das Erka-Bad werden bis 21.30 Uhr dunkel bleiben.

Der Erkelenzer Klimaschutzmanager Oliver Franz lädt alle Erkelenzer sowie die Unternehmen ein, sich ebenfalls an der Aktion des WWF (World Wide Fund For Nature) Deutschland zu beteiligen und für ein einheitliches Bild zu sorgen: „Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten ein Zeichen setzen. Jede und Jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“

Der WWF warnt: „Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend, um eine Eskalation der Klimakrise zu verhindern. Wenn es nicht gelingt, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, drohen katastrophale Konsequenzen für Mensch und Natur. Jede sechste Art könnte aussterben. Wetterextreme werden häufiger – Waldbrände, Dürren und Überflutungen heftiger. Jedes zehntel Grad zählt.“ Alle können am Lichtschalter ein Zeichen setzen, dass die Erderhitzung auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vergessen ist.

Mehr Infos zur Kampagne sowie Tipps zur Gestaltung der „Stunde der Erde“ gibt es beim WWF Deutschland auf www.wwf.de/earth-hour.

(RP)