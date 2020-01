Karneval in Golkrath : Prinzenbiwak und „Jeck op Kölsch“

Erkelenz Die KG Knallköpp stellt ihr Sessionsprogramm vor. Höhepunkt wird nicht erst der Rosenmontagszug sein.

Ohne Tollitäten, jedoch mit einem tollen Programm, ist die Karnevalsgesellschaft Knallköpp aus Golkrath mit dem traditionellen Möhnehängen in die Session gestartet. Mit Fanfare und Trommel, mit Gulaschkanone und mehr als 25 Möhnen, die an markanten Stellen im Ort aufgehängt wurden, zog die Gesellschaft durchs Dorf und läutete den Karneval ein. Weiter geht es nun am 9. Februar mit dem Prinzenbiwak, ab 10.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Wiesengrund, bei freiem Eintritt. Befreundete Gesellschaften geben sich die Klinke in die Hand und bieten bis in die Abendstunden karnevalistisches Bühnenprogramm. Eine Woche später sind die Kinder aufgefordert, das Zepter in die Hand zu nehmen. Am Samstag, 15. Februar, gibt es ab 14.11 Uhr viel Tanz, Musik, einen Zauberer und buntes Karnevalstreiben.