Bürgermeisterkandidatin Katharina Gläsmann : Erkelenz nachhaltig zukunftsfähig machen

Erkelenz Katharina Gläsmann, Ortsvereinsvorsitzende der SPD in Erkelenz, ist zur Bürgermeisterkandidatin ihrer Partei gewählt worden. Sie will sich unter anderem für ein verbessertes Radwegenetz einsetzen.

Erkelenz könne in vielen Bereichen mehr tun, als nur den Status quo zu erhalten. So will sich Gläsmann im Rahmen des bestehenden Handlungskonzeptes „Erkelenz 2030“ weiterhin für die Neugestaltung von Plätzen und Parkanlagen und das Überdenken von Wegebeziehungen in der Innenstadt einsetzen, wozu auch ein Ausbau des Radwegenetzes und ein verbesserter ÖPNV gehörten.