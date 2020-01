Kommentar : Erkelenzer ZNA gut aufgestellt

Erkelenz Rund 40.000 Patienten im Jahr suchen Hilfe in der Notaufnahme des Hermann-Josef-Krankenhauses. Die Zahl der schweren Fälle steigt und damit auch die Gesamtwartezeit bezogen auf alle Patienten der Erkelenzer ZNA.

Ja, auch ich habe schon Frust von Patienten über langes Warten in der Erkelenzer Notaufnahme (ZNA) erlebt. Aber wer sich die Reportagen ansieht, die das ZDF (abrufbar in der Mediathek) im vergangenen Jahr in der Erkelenzer ZNA gemacht hat, der erlebt dort fast ausschließlich Menschen, die gut auch zum Hausarzt oder in die Notdienstpraxis hätten gehen können. Man sollte noch mehr dafür werben, Notaufnahmen nur in wirklicher Not aufzusuchen, um Ärzten und Pflegekräften mehr Zeit für die ernsten Fälle zu lassen. Jeder von uns kann morgen dazu gehören.