Ab Mitte März wieder Präsenzgottesdienste in Hückelhoven : Orgel- und Oboekonzert am Palmsonntag

Orgel- und Oboekonzert am Palmsonntag

Ab Mitte März wieder Präsenzgottesdienste in Hückelhoven

Hückelhoven Die Oboistin Anna Schmitz und der Hückelhovener Kantor Georg Pusch an der Orgel werden den Gästen das musikalische Programm präsentieren.

Die Zeit ohne Präsenzgottesdienste neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Die Pfarrkirche St. Lambertus in Hückelhoven öffnet nach der bisherigen Planung ab dem 13. März wieder für Gottesdienste ihre Türen.

Für Ende März hat die Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) bereits eine Besonderheit geplant und lädt am Palmsonntag (28. März) um 16 Uhr zu einem Konzert: „Orgel und Oboe“ in die St. Lambertuskirche in Hückelhoven ein. Auf dem Programm stehen Barocke Werke bis hin zur Moderne. Ausführende sind die Oboistin Anna Schmitz und der Hückelhovener Kantor Georg Pusch.