Der fünfte Evangelist : Musikalische Andacht mit Bach in der Kempener Propsteikirche

Kempen Pfarrer Wolfgang Acht und Konzertorganist Samuel Kummer spürten dem Ausspruch Albert Schweitzers nach, Johann Sebastian Bach sei „der fünfte Evangelist“.

(oeh) Es ist eine besondere Auszeichnung, den Thomaskantor Johann Sebastian Bach als „fünften Evangelisten“ zu bezeichnen. Doch Albert Schweitzer hatte Recht, denn Bachs Kompositionen erreichen sowohl den gläubigen als auch den dem Glauben fernstehenden Menschen und bringen ihm die wesentlichen Dinge des Lebens nahe. In einer sehr gut besuchten musikalischen Andacht vertieften Rezitator Wolfgang Acht und Konzertorganist Samuel Kummer, Verantwortlicher für alle musikalischen Aktivitäten an der Dresdner Frauenkirche, als erstklassiger, brillant gestaltender Interpret an der Albiez-Orgel diese Erkenntnis.

Ein Jesaja-Text, der eigentlich am Karfreitag gelesen wird und Jesu Leiden zum Inhalt hat („Er trug unsere Krankheit und litt unsere Schmerzen“) fand seine logische Entsprechung in der ungeheuren Dramatik der Fantasie g-Moll BWV 542. Die darauf folgende, fast heitere Fuge, die der Komponist einige Jahre vor der Fantasie schrieb und nicht mit dieser verbunden wissen wollte, passte – trotz temporeicher und lupenreiner Wiedergabe – nicht so recht in das vorgegebene Konzept.