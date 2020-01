Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz : Integriertes Notfallzentrum als Ziel

Info

Patienten Rund 40.000 Patienten im Jahr und 100 bis 140 pro Tag suchen Hilfe in der Notaufnahme des Hermann-Josef-Krankenhauses. Bei etwa 40 Patienten davon mündet dies in eine stationäre Aufnahme. Die Frequenz unterliege enormen Schwankungen, reiche von einem bis zu 30 Patienten pro Stunde, sagt Chefarzt Hölzl. Ein Drittel der Aufnahmen erfolge über den Rettungsdienst. Die Zahl der schweren Fälle steigt in Erkelenz und damit auch die Gesamtwartezeit bezogen auf alle Patienten der ZNA.