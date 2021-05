Eine Baustelle weniger : Gebäudekomplex in Erkelenz fertig

Gebäudekomplex in Erkelenz fertig

Die Volksbank hat den Komplex an der Ecke Theodor-Körner-Straße/H.-J.-Gormann-Straße für sieben Millionen Euro gebaut. Foto: Andreas Baum

Erkelenz Am Stadtpark sind Wohnungen, Tagespflege und Augenarzt untergebracht. Sieben Millionen Euro hat die Errichtung des Gebäudes gekostet.

In der Erkelenzer Innenstadt gibt es rund um die Theodor-Körner-Straße derzeit mehrere Baustellen. Nicht mehr dazu zählt das Gebäude am Kreisverkehr zwischen Stadtpark und evangelischer Kirche – dort hat die Volksbank innerhalb der vergangenen zwei Jahren für insgesamt sieben Millionen Euro ein Gebäude errichtet, in dem Wohnungen, medizinische Versorgung und Tagespflege unterkommen.