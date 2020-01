Feuerwehr Granterath zieht Jahresbilanz : Arbeitsreiches Jubiläumsjahr in Granterath absolviert

Erkelenz Löschgruppe Granterath rückt zu 66 Einsätzen im 112. Jahr des Bestehens aus. Neue Kräfte aus- und fortgebildet.

Arbeitsreich und lehrreich war das vergangene Jahr für die Löscheinheit Granterath. So fasste es Guido Finken zusammen. bevor er als Löscheinheitsführer die jüngsten Beförderungen aussprach. Zu 66 Einsätzen waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr 2019 gerufen worden: 28 Mal hatten Brandmeldeanlagen ausgelöst, 21 Mal hatte es gebrannt und 17 Mal war technische Hilfe zu leisten. Unter den Lehrgangsteilnehmen stachen im Vorjahr zwei Granterather besonders hervor: Daniel Nießen schloss den Truppführerlehrgang FII auf Kreisebene als Bester ab, und Julian Gandenberger absolvierte erfolgreich zwei weitere Lehrgänge des Kreises Heinsberg. Des Weiteren nahm die Einheit, die 2019 genau 112 Jahre alt wurde, an zwei Übungen des Katastrophenschutzes teil.

17 Wehrleute versehen aktuell aktiven Dienst in Granterath, drei Mitglieder gehören der Jugendfeuerwehr an 14 der Ehrenabteilung an. Adriano Federico wechselte zum neuen Jahr von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst, begrüßte Löscheinheitsführer Finken. Ergänzt wird dessen Einheit von zwei Reservekräften, die anderen Einheiten angehören aber die Einsätze der Löschgruppe Granterath mitfahren.