Worte zur Woche : Kohleausstieg und die Klagefrage

Erkelenz Die Nacht zu Donnerstag, 17. Januar 2020, wird in die Geschichtsbücher der Stadt Erkelenz eingehen. Nachdem Bund und Länder in Berlin den Fahrplan zum Kohleausstieg vereinbart hatten, erlosch die letzte kleine Hoffnungsflamme, dass die von der Umsiedlung betroffenen Dörfer Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich noch zu retten sein könnten.

Erwähnung finden könnte in den Geschichtsbüchern möglicherweise aber auch, dass sich an der letzten Glut eine neue Flamme entzündet hat. Die Erkelenzer CDU bat alle Ratsfraktionen um ein zeitnahes Treffen. Besprochen werden soll, ob eine Klage gegen Garzweiler II angestrebt werden soll. Bund und Länder sehen es für energiepolitische notwendig an, diesen Tagebau im 2016 festgelegten Rahmen fortzuführen, doch möglicherweise könnten die Erkelenzer Politiker dies anzweifeln. Rainer Merkens, Fraktionsvorsitzender der CDU, schlug vor, diesen Gedanken zu verfolgen. Eine Mehrheit dürfte ihm sicher sein.