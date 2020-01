Neujahrskonzert der Kirchenmusik : Konzert wie ein musikalisches Gänge-Menü

Die Kirchenmusik an St. Lambertus und der Förderverein „Kontrapunkt" hatten zum Neujahrskonzert in die Leonhardskapelle an der Gasthausstraße eingeladen. Foto: Speen

Erkelenz Im Neujahrskonzert in der Leonhardskapelle waren Werke vom Barock bis zur Moderne zu hören.

Nach dem ökumenischen Weihnachtssingen am 1. Januar bezeichnete nun das festliche Neujahrskonzert der Kirchenmusik an St. Lambertus Erkelenz in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für geistliche Musik „Kontrapunkt“ den offiziellen Einstieg in das neue kirchenmusikalische Jahr. Kantor Stefan Emanuel Knauer am Klavier und Barbara Luxem an der Querflöte präsentierten in der Leonhardskapelle eine anregende Mischung aus klassischen, barocken und zeitgenössischen Werken.