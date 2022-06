Autobahn 46 bei Erkelenz : Elf Personen bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 ereignete sich am späten Samstagabend. Auch ein Hubschrauber musste angefordert werden. Foto: Feuerwehr Erkelenz/Helmut van der Beek

Erkelenz Elf verletzte Personen, vier beteiligte Fahrzeuge und Rettungskräfte im Großaufgebot: Am späten Samstagabend gegen 22.20 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst in Polizei auf die Autobahn 46 gerufen.

Zwischen der Anschlussstelle Erkelenz-Ost und dem Autobahnkreuz Wanlo in Fahrtrichtung Düsseldorf kam es zu einem Verkehrsunfall.

Aufgrund der gemeldeten Lage mussten die Einsatzkräfte von einem so genannten MANV, dem Massenanfall von Verletzten, ausgehen, mit der eine Situation beschrieben wird, in der mit einer größeren Anzahl von verletzten Personen gerechnet werden muss. So rückten vier Rettungswagen, zwei Notärzte sowie auch der Gerätewagen Sanität des DRK zur Unfallstelle aus. Versorgt werden mussten elf Personen, eine von ihnen musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Angefordert werden musste auch der Hubschrauber SAR 41 der Bundeswehr aus Nörvenich.