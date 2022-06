Im Kreis Heinsberg​: Probleme bei Hartz IV für Ukrainer​

Kreis Heinsberg Die Jobcenter im Kreis kommen mit Bearbeitung der Anträge nicht hinterher. Wo das Problem liegt und warum der Kreis dennoch Entwarnung gibt.

Zum 1. Juni haben auch im Kreis Heinsberg die Jobcenter die Betreuung und Verwaltung ukrainischer Flüchtlinge übernommen. Die Geflüchteten sind aus dem Asylbewerberleistungsbezug in die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gewechselt. Die Flüchtlinge können damit mit entsprechender Bescheinigung ab sofort Hartz IV beantragen und mehr Geld erhalten. Bei der Bearbeitung der Anträge wird der Kreis Heinsberg voraussichtlich allerdings nicht hinterherkommen. Als Konsequenz werden die Ukrainer ihr Geld erst verspätet erhalten.

Der Kreis Heinsberg ist bei weitem nicht der einzige, der mit der Bewältigung Probleme hat. Schon im Voraus beschwichtigte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann: „Nach den uns vorliegenden Zahlen kann sich die Zahl der Leistungsberechtigten in Nordrhein-Westfalen auf einen Schlag um fast zehn Prozent erhöhen. An einen Zuwachs in dieser Größenordnung – innerhalb dieser kurzen Zeit – kann ich mich nicht erinnern.“