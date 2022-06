Erkelenzer Ostpromenade​: Parkhaus soll im November abgerissen werden​

Das Parkhaus an der Ostpromenade. Foto: Thomas Mauer

Erkelenz Im kommenden Jahr soll ein neues, modernes Parkhaus mitsamt einer Mobilstation gebaut werden. Vorher muss allerdings zurückgebaut werden. Der Bauausschuss berät in der kommenden Woche.

Viel und kontrovers ist im Erkelenzer Rat im vergangenen Sommer über den Bau eines neuen Parkhauses mitsamt Mobilitäts-Hub an der Ostpromenade diskutiert worden. Der Neubau soll wegfallende Parkplätze am Markt kompensieren. Das Hub, das die Stadtverwaltung nun Mobilstation nennt, soll Anlaufstelle für ÖPNV, Carsharing, Bikesharing und weitere Angebote werden. Nachdem für das Parkhaus im vergangenen Jahr bereits ein Baubeschluss gefasst wurde, soll dieses in der kommenden Woche auch für die Mobilstation nachgeholt werden. Insgesamt kostet das Projekt fünf Millionen Euro (4,2 Millionen davon zahlt die Stadt selber). Beides soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden.