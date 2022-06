Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Wieder brennen Müllcontainer

Am Pfingstwochenende bekam die Polizei im Erkelenzer Land viel zu tun. Foto: dpa Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Auch am Pfingstwochenende bekamen Polizei und Feuerwehr viel zu tun. In Erkelenz musste die Feuerwehr wieder Müllcontainer löschen, auch Kupferdiebe waren erfolgreich bei ihrer Tat in Keyenberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Brand von Müllcontainern Am frühen Freitagmorgen, 3. Juni, entzündeten unbekannte Personen um kurz vor 5 Uhr an der Krefelder Straße in Erkelenz zwei Müllcontainer. Durch die verständigte Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es entstanden nach Angaben der Polizei weder ein Gebäude- noch ein Personenschaden.

Kupferrohre von Haus gestohlen Bislang unbekannte Einbrecher drangen gewaltsam in ein Haus an der Plektrudisstraße in Keyenberg ein und stahlen Kupferrohre. Der Tatzeitraum lag zwischen Mittwoch, 1. Juni, 11 Uhr, und Donnerstag, 2. Juni, 21.40 Uhr. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet Bereits am Montag, 30. Mai, zwischen 17.15 und 21.30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf ebenfalls noch unbekannte Weise in ein an der Meurerstraße in Hückelhoven-Ratheim abgestelltes Fahrzeug und entwendeten aus dem Innenraum des betreffenden Fahrzeuges mehrere Transportkisten mit Akku-Werkzeugen, so die Kreispolizeibehörde in ihren Angaben.

Einbruch in Pkw Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Freitag, 3. Juni, 23.50 Uhr, bis Samstag, 4. Juni, 6.50 Uhr, die Seitenscheibe der Fahrertür eines am Fahrbahnrand der Dorfstraße in Hückelhoven-Altmyhl geparkten Pkw ein. Aus dem Pkw wurde laut Bericht der Kreis Heinsberger Polizei ein elektronisches Ladegerät entwendet.

(back)