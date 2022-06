Emmerich : Schwerer Unfall am Sonntag in Vrasselt

Vrasselt An der Kreuzung Riethsteege / Schwarzer Weg ereignete sich am Sonntag ein Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 65-jähriger Mann aus Rees mit seinem Ford den Schwarzer Weg aus Vrasselt kommend in nördlicher Richtung.

Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem vorfahrtberechtigten Skoda eines 20-jährigen Mannes aus Emmerich, der gemeinsam mit seiner 50-jährigen Beifahrerin die Straße Riethsteege in Richtung Emmerich befuhr.

Bei der Kollision wurden die beiden Insassen des Skodas schwer verletzt. Der 20-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 65-Jährige und seine 16-Jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten blieb der Kreuzungsbereich gesperrt, berichtet die Polizei.

(hg)