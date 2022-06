Blaulichtticker für Erkelenz : Feuer im Keller eines Hauses in Gerderath

Die Feuerwehr Erkelenz war in Gerderath im Einsatz. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Am frühen Samstagmorgen rückte die Feuerwehr der Stadt Erkelenz zu einem Feuer in einem Haus in Gerderath aus. Ein kleines Gerät verhinderte wohl schlimmere Folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Rauchmelder verhinderte wohl schlimmere Folgen: Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Gerderath rückte die Feuerwehr um 0.40 Uhr am Samstag, 4. Juni, aus.

Der Hauseigentümer wurde auf den Rauchmelder aufmerksam, teilt die Polizei mit. Nachdem er seine Frau und Kinder aus dem Haus in Sicherheit geführt hatte, bemerkte er eine Rauchentwicklung und Feuerschein im Keller des Hauses und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Eine Ursache konnte noch nicht festgestellt werden, heißt es weiter bei der Polizei. Es entstand leichter Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(back)