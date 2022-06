A4 stundenlang gesperrt : Lkw bei Autobahnkreuz Köln-West umgekippt

Köln Wegen eine umgekippten Lasters am Autobahnkreuz Köln-West wurde die A4 in Richtung Heerlen gesperrt. Die Räumungsarbeiten dauern an.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, aber es sind Betriebsstoffe aus dem quer auf der Fahrbahn liegenden Lkw ausgetreten, wie die Kölner Polizei mitteilte.

Die Räumungsarbeiten dauern seit etwa fünf Uhr am Morgen an und werden laut Schätzungen der Polizei am Mittag abgeschlossen sein. Die genaue Unfallursache sei noch unbekannt.

(toc/dpa)