Kölner „Tatort“-Duo im Revier : Ballauf und Schenk ermitteln am Tagebau Garzweiler

Dreharbeiten mit den TV-Kommissaren in Alt-Keyenberg: Auch in „Abbruchkante“ wird ein V8 durchs Bild blubbern. Foto: WDR/Bavaria Fiction, Martin Valentin Menke

Grevenbroich/Erkelenz Der Mord an einem Arzt führt die Kommissare in ein Geisterdorf – einmal mehr ein Krimi mit „Garzweiler-Kulisse“. Worum es in dem Fall geht und welche Location genau für den Dreh ausgesucht wurde.