Entzündet in Bethlehem Friedenslicht kommt nach Erkelenz

Am Dienstag, 13. Dezember, feiert dann der PSG-Stamm Immerath um 17.30 Uhr in der Immerather Kapelle einen kleinen Friedenslichtgottesdienst mit seinen Mitgliedern, zu dem alle weiteren Interessierten aus dem Stadtgebiet herzlich eingeladen sind. Im vergangenen Jahr war die Teilnahme an dieser kleinen Friedensfeier überwältigend groß und die Immerather Kapelle bietet eine wunderbare Atmosphäre an. Zudem ist in dieser Kirche wegen der Passivbauweise des gesamten Gebäudekomplexes das Heizen auch weiterhin machbar. Alle Besucherinnen und Besucher denken bitte an die eigene Laterne, damit das Friedenslicht mit nach Hause genommen und auch weiter geteilt werden kann.