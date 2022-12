Schatzfund im Garten Alter Erkelenzer Siegelstempel ausgegraben

„In der Kriegszeit war es üblich wertvolle Teile des Hausrates oder Edelmetalle im eigenen Garten zu vergraben. Oft kam es vor, dass keiner mehr wusste, wo die Teile im Boden vergraben waren“, erklärt Borgs. Zwar fand er in seinem Garten keinen großen Schatz. Doch neben Splittern, verrosteten Nägeln, Kronkorken und einigen kleinen Euromünzen dann doch noch ein interessantes Fundstück. Unter dem Rasen fanden er und sein Freund etwas Rundes, sehr stark mit Erde verkrustetetes. „Nach einigem Reiben und Säubern war in Spiegelschrift ,Erkelenz‘ zu lesen.“ Weitere Bearbeitungen ergaben ein eindeutiges Ergebnis: Es war ein Adler mit Reichsapfel und Zepter mit am Umfang umlaufender Schrift „König. Preuss. Bürgermeister Amt“. Borgs erklärt: „Wir hatten das Unterteil eines Siegelstempel aus preußischer Zeit gefunden. Kein Schatz, aber ein historisches Teil aus einer vergangenen Zeit“ Nun bleibt für Borgs die Frage: „Wie kam dieses Teil in meinem Garten?“ (RP)