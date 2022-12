Hausbesitzer im Erkelenzer Land Abgabefrist für Feststellungserklärung endet bald

„Im Finanzamt Erkelenz wurden bisher rund 52.500 Erklärungen abgegeben, etwa 48 Prozent“, erklärt Michael Kranz, Leiter des Finanzamts Erkelenz. „Wir appellieren an alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Feststellungserklärung noch nicht abgegeben haben, dies jetzt zu tun. Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023.“ Die Finanzämter bearbeiten die Feststellungserklärungen grundsätzlich entsprechend ihrem Eingang und versenden den Grundsteuerwert- sowie den Grundsteuermessbescheid an die Eigentümer. Der errechnete Grundsteuerwert hat noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer. Die Kommunen setzen ab 2024 zunächst die neuen Hebesätze fest und berechnen mit diesen die zu zahlende Grundsteuer.