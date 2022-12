Bericht im Sozialausschuss Lange Wartezeiten bei Wohngeld-Anträgen

„Viele Menschen haben schon bei uns angeklopft. Wir können derzeit nur um Geduld bitten“, sagte Gotzen. Mit der aktuellen Situation sei er alles andere als glücklich: „Es erzeugt nur Frust, wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dass die Hilfen sofort bei den Menschen landen, und sie dann mehrere Monate warten müssen.“ Zur Frage, ob bis dahin zumindest in Höhe der alten Wohngeldsätze weiterbewilligt wird oder in „Notfällen“ durch die Sozialhilfeträger vorgeleistet wird, soll im Kreis Heinsberg noch abgestimmt werden.