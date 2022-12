Feuerwehren und Pfadfinder waren mit dabei Spenden für Rumänien zum Weihnachtsfest

Am Nachmittag herrschte rege Betriebsamkeit an der Lagerhalle der Rumänien-Hilfe Vorst, sie war Dreh- und Angelpunkt bei der Entgegennahme der gesammelten Spenden. Nach der Anlieferung erfolgte sofort eine Vorsortierung, damit dem in wenigen Tagen geplanten Hilfstransport nichts mehr im Weg steht und dieser noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest bei den Hilfsbedürftigen in Caransebes in Rumänien eintrifft.