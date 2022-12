Kirchengemeinde St. Martinus Das Friedenslicht kommt von Bethlehem nach Rheurdt

Die Aussendungsfeier wird am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr, in der St. Hubertus Kirche in Schaephuysen gefeiert. Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher können eine eigene Kerze am Friedenslicht entzünden und die Flamme aus Bethlehem so nach Hause tragen. Danach wird es in den drei Kirchen der Gemeinden brennen und kann weiterhin entzündet und in Laternen nach Hause genommen werden. „Spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine erfahren wir, wie brüchig Frieden ist. Weltweit sterben tagtäglich unzählige Menschen in Kriegen und bewaffneten Auseinandersetzungen. Der Krieg gehört zum Alltag vieler Nationen und Volksgruppen“, heißt es auf der Homepage der Kirchengemeinde. Der Ukraine-Krieg sei nur einer von vielen. Frieden, im Großen und im Kleinen könne nur gelingen, wenn alle sich daran beteiligen.