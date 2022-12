Erkelenzer Tagebau-Randdörfer „Wolkenkuckucksheime“ nerven Bürger

Es waren schonungslose Zitate, die die Forscher vom Dortmunder Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) am Montagabend in der Erkelenzer Stadthalle vortrugen. Mit dem Projekt „Zusammenhalt hoch drei“ forschen sie drei Jahre lang in einigen Erkelenzer Tagebau-Randdörfern. Nach Jahr eins war es nun Zeit für ein Zwischenfazit – inklusive Tendenzen, die weder der Stadtverwaltung und erst recht nicht der großen Politik gefallen dürften.