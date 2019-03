Inklusion in Rees: Nur eine Schule für gemeinsames Lernen

REES Inklusion: Die Reeser Stadtverwaltung konnte sich bei der Bezirksregierung durchsetzen: Vorerst wird nur die Rheinschule eine „Schule des gemeinsamen Lernens“. An der Realschule wird das Konzept zunächst nicht umgesetzt.

In Rees wird es ab dem kommenden Schuljahr nur eine sogenannte Schule des gemeinsamen Lernens (GL) geben. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Stadtverwaltung vor dem Schulausschuss am Dienstag abgab. Demnach werden an der Rheinschule sechs Kinder der fünften Jahrgangsstufe mit besonderem Förderbedarf gemeinsam mit Hauptschülern unterrichtet werden. An der Realschule werden zwar auch Einzelfälle betreut, doch das Konzept der GL-Schule wird hier, zumindest vorerst, nicht umgesetzt.