Offener Ganztag an Reeser Grundschulen: Offener Ganztag: Beiträge wie für die Kindertagesstätten

REES Die Stadt hat eine Satzung für die Eltenbeiträge zur Offenen Ganztagsschule erlassen. Niedrige Einkommen profitieren.

(bal) Als vor kurzem die Gemeindeprüfungsanstalt die Finanzen der Reeser Stadtverwaltung unter die Lupe nahm, nannte sie gleich zwei Aspekte, die den Offenen Ganztag an Reeser Grundschulen betreffen. Zum einen müsse eine Satzung für die Eltenbeiträge erlassen werden, zum anderen empfahl die Organisation eine Anpassung der Elternbeiträge. Die seien seit dem Jahr 2006 gleich geblieben und lägen landesweit unter dem Durchschnitt. Im Schulausschuss am Dienstag standen denn auch diese zwei Themen mit auf der Tagesordnung. Doch nur eines wurde im Sinne der Gemeindeprüfungsanstalt entschieden. Eine Satzung wurde zwar erlassen, die Elternbeiträge jedoch nicht angehoben.

Eine weitere Änderung: Nicht mehr die Träger (Evangelische Kirche in Haldern und Mehr, Waisenhausstiftung in Rees und Fortuna Millingen in Millingen) sind jetzt für die Erhebung der Beiträge zuständig, sondern die Stadt, was zu Entlastungen der Trägereinrichtungen führen soll.