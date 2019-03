Bauarbeiten am ersten Aprilwochenende: Drei Sperrungen auf der A 3 auf einen Streich

Bauarbeiten am ersten Aprilwochenende

Zwischen Freitag, 5. April, und Montag, 8. April, ist die A 3 zwischen Emmerich und Wesel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Emmerich/Rees Statt drei Mal die Autobahn 3 zwischen Wesel und Emmerich für Baumaßnahmen voll zu sperren, legt Straßen NRW alle Sperrungen auf ein Wochenende. Von Freitag, 5. April, ab 20 Uhr bis Montag, 8. April, um 5 Uhr ist die A 3 in beiden Fahrtrichtungen in drei Abschnitten gesperrt.

Der erste Abschnitt liegt zwischen den Anschlussstellen Emmerich und Emmerich-Ost. Hier werden in der Brückenbaustelle Speelberger Straße Fertigteile aufgelegt. Am zweiten Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rees und Hamminkeln wird das Bauwerk Heckenweg abgerissen. Am dritten Abschnitt zwischen Hamminkeln und Wesel wird das Bauwerk Horster Weg abgerissen.