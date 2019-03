Vorfall in Oberhausen: Wölfin Gloria hat nach Wochen wieder zugeschlagen

Oberhausen/Schermbeck Sie hat wieder zugeschlagen: Am 5. Februar hat Wölfin Gloria in Oberhausen ein Schaf gerissen. Der letzte derartige Fall stammt aus dem Dezember.

Es ist der erste Schafsriss seit dem 9. Dezember, der der Wölfin GW954 aus Schermbeck nachgewiesen werden kann: Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) NRW bestätigt einen neuen Nachweis der Wölfin GW954f im Wolfsgebiet Schermbeck. Er datiert allerdings schon von Anfang Februar. Die genetischen Untersuchungen einer Speichelprobe zeigten, dass die Wölfin am 5. Februar 2019 auf dem Gebiet der Stadt Oberhausen ein Schaf getötet hat, teilte das Lanuv nun mit. Der Nachweis und die Individualisierung des Wolfes erfolgte beim Forschungsinstitut Senckenberg in Gelnhausen.

Zuletzt hatten auch Jäger vom Niederrhein Zweifel daran geäußert, dass sich das Tier noch in Schermbeck und Region aufhält. In Hünxe war die Wölfin am 11. Januar noch einmal in einer Fotofalle gesichtet worden, seitdem aber nicht mehr. Das Lanuv teilte auf Anfrage zuletzt mit, dass die Wölfin immer wieder gesichtet würde, man nun aber nicht mehr alle Sichtungen öffentlich mache.