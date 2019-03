SPD-Chefin Andrea Schaffeld meldet sich zu Wort: „Kita-Beiträge senken war eine Idee der SPD“

Emmerich Im Emmericher Rat zeichnet sich eine Mehrheit für die Abschaffung der Kindergartenbeiträge für Kinder unter drei Jahren sowie eine Reduzierung der Beiträge für ältere Kinder ab.

Bekanntlich hatten CDU und BGE am Dienstag diesen Vorschlag gemacht. Mit ihren Stimmen hätten die beiden Fraktionen eine Mehrheit im Rat für dieses Vorhaben sicher. Nun schaltet sich auch die SPD ein und signalisiert Zustimmung. Und mehr als das: Die Sozialdemokraten erklären, dass sie es eigentlich gewesen sind, die niedrigere Beiträge durchsetzen wollten.

„Vor zwei Wochen im Jugendhilfeausschuss hatten die beiden Fraktionen noch Beratungsbedarf angemeldet und darum gebeten, zunächst die weitere Entwicklung auf Landesebene abzuwarten, jetzt soll es auf einmal ganz schnell gehen“, schreibt die Fraktionsvorsitzende der SPD, Andrea Schaffeld. Die SPD begrüße eine Diskussion um die Beiträge zu den Kosten der Kindertageseinrichtungen in Emmerich dabei durchaus. Schaffeld habe bereits in ihrer Haushaltsrede deutlich gemacht, dass den Emmericher Sozialdemokraten die hohen Kindergartenbeiträge ein Dorn im Auge sind.

Streit um Ravensacker Weg in Emmerich

Streit um Ravensacker Weg in Emmerich : BGE beklagt Falschinformation

„Die mittelständischen Familien in Emmerich haben die hohen Beiträge in den letzten beiden Jahren übrigens der CDU und der BGE zu verdanken“, erinnert Schaffeld an die Veränderung der Beiträge vor zwei Jahren.