Weiterführende Schulen in Rees : Auswärtige Schüler stärken das Schulzentrum

Blick von oben aufs Schulzentrum: Die Anmeldezahlen für Gymnasium, Haupt- und Realschule entwickeln sich weiter positiv. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees Die Anmeldezahlen für Gymnasium, Haupt- und Realschule liegen für das kommende Schuljahr über den Prognosen. Ein Grund dafür ist, dass weiterhin viele Eltern aus umliegenden Städten ihre Kinder in Rees beschulen lassen.

Noch vor ein paar Jahren bereitete die weiterführenden Schulen in Rees den Verantwortlichen im Rathaus Sorgen. Ob das Schulzentrum am Westring wie zuvor weiter Bestand würde habe können, war ob der damaligen Prognosen für die Schülerzahlen längst keine ausgemachte Sache. Doch mittlerweile hat sich der Trend ins Gegenteil gedreht. So gut wie in den letzten beiden Jahren sah es bei den Anmeldezahlen für die drei Reeser Schulen schon lange nicht mehr aus.

Die konkreten Zahlen gab jetzt Sigrid Mölleken von der Stadtverwaltung bei der jüngsten Sitzung des Schulausschusses bekannt. „Sie liegen bei allen drei Schulformen über den Prognosen des Schulentwicklungsplans aus dem Jahr 2017“, konnte die Fachbereichsleiterin für Schule, Kultur und Stadtmarketing dem Ausschuss mitteilen. Aktuell stiegen die Anmeldezahlen für die fünften Klassen des Schulzentrums von 250 im vergangenen Jahr auf jetzt 284, was einem Plus von 12,4 Prozent entspricht.

Info Fünf Eingangsklassen an der Realschule Die Eingangsklassen Die aktuellen Anmeldezahlen haben für die weiterführenden Schulen in Rees folgende Auswirkungen: In der Rheinschule können zwei Eingangsklassen gebildet werden. In der Realschule wird es wie im vergangenen Jahr fünf Eingangsklassen geben. Im Gymnasium werden es drei Eingangsklassen sein. Für eine vierte, so Klaus Hegel, habe es nicht gereicht. Die Obergrenze liege bei 31 Schülern pro Klasse. Eine vierte Eingangsklasse wäre dann nur mit vielen freien Kapazitäten möglich. „Die haben wir leider nicht“, so der Schulleiter des Gymnasiums Aspel.

Im einzelnen liegen momentan 55 Anmeldungen für die Rheinschule vor (Vorjahr: 35), für die Realschule 134 (Vorjahr: 138) und für das Gymnasium Aspel 92 (Vorjahr: 77). Diese Zahlen seien im Wesentlichen auf die gestiegene Zahl von Viertklässlern zurückzuführen. Dabei jedoch besonders auffällig: „Die Anzahl auswärtiger Kinder ist bei den Anmeldungen fürs Schulzentrum erneut sehr hoch. Ihre Quote liegt insgesamt bei gut 47 Prozent“, so Mölleken. Dazu kommt: Auch die Reeser Eltern wissen die Schulen vor Ort zu schätzen und schicken ihre Kinder meist am Wohnort zur Schule: Zwölf Auspendlern, also Reeser Kinder, die andernorts eine Schule besuchen, stehen 131 Einpendler gegenüber.

Die Reeser Politiker nahmen diese Zahlen erfreut zur Kenntnis: „Das ist ein Beleg für die Attraktivität unseres Schulzentrums“, sagte Johannes Beenen (SPD). Und Johannes Erlebach (CDU) konstatierte: „Das zeigt, dass unsere Entscheidung, am dreigliedrigen Schulsystem festzuhalten, goldrichtig war.“

Bürgermeister Christoph Gerwers sah das ganz ähnlich: „Die Abkehr von G8 zu G9 hat sich positiv auf das Gymnasium ausgewirkt, die Realschule erlebt derzeit einen regelrechten Boom und auch die Hauptschule hat einen guten Zuspruch, was mich besonders freut.“ Viele Eltern würden das herkömmliche, dreigliedrige Schulsystem für ihre Kinder gegenüber einer Gesamtschule bevorzugen. „Es ist überschaubarer“, so Gerwers, der schon in die Zukunft blickte, falls der Trend anhalten sollte: „Irgendwann werden wir uns vielleicht einmal fragen müssen, ob wir noch die nötigen räumlichen Kapazitäten haben.“ Dass immer mehr auswärtige Schüler nach Rees kämen, sei durchaus auch im Sinne der Stadt. Eine Deckelung der auswärtigen Schülerzahlen sei im Moment aber noch kein Thema: „Wir müssen genau hingucken, aber im Moment kommen wir gut hin.“

Aus Isselburg stoßen 44 Schüler neu zum Schulzentrum, aus Kalkar 21, aus Hamminkeln 32, aus Emmerich 28 und aus Wesel drei. Warum die weiterführenden Reeser Schulen so beliebt sind, konnte Relaschulleiter Thomas Wenning auch noch mit einem anderen Argument erklären: „Alle drei Schulen sind Halbtags- und keine Ganztagsschulen. Die Erfahrungen, die ich aus vielen Gesprächen gemacht habe, sind, dass Eltern wünschen, dass ihre Kinder nachmittags zu Hause sind und Zeit für andere Aktivitäten haben“, sagte er. Klaus Hegel, Leiter des Gymnasiums Aspel, konnte dies mit Zahlen untermauern: Laut einer Elternbefragung hatten 57 Prozent der Eltern den Halbtag als Grund angegeben, ihr Kind aufs Reeser Gymnasium zu schicken.

Wie Thomas Wenning freute sich auch Klaus Hegel über die positive Entwicklung. Mit Blick auf die Gesamtschule Hamminkeln, die in der Vergangenheit von vielen Halderner Schülern besucht wurde, konnte er vermelden: „Wir haben Haldern zurückgewonnen.“

