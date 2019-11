Rees-Mehr : Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt

MEHR In Mehr bereiten kfd und Ortsausschuss das Fest am 23. November vor.

(RP) Am Samstag, 23. November, veranstalten die kfd und der Ortsausschuss Mehr der Katholischen Kirchengemeinde St. Irmgardis den traditionellen Weihnachtsmarkt in und um das Pfarrheim in Mehr. In gemütlicher vorweihnachtlicher Atmosphäre bietet sich hier eine gute Gelegenheit, hübsche Geschenke für liebe Menschen und geschmackvolle Dekorationen für das eigene Heim zu erwerben.