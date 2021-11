Traditionsmarkt in Dabringhausen : Indoor-Weihnachtsmarkt am ersten Advent

Dabringhausen Die 34. Auflage dieser Traditionsveranstaltung in Dabringhausen steht bevor. 60 Aussteller haben sich angemeldet, die Nachfrage war noch größer. Das Organisationsteam muss technische Elektrogeräte prüfen.

Das ist die gute Nachricht zum Wochenbeginn: Der Indoor-Weihnachtsmarkt in Dabringhausen findet 2021 statt. Diese Entscheidung hat das siebenköpfige Organisationsteam jüngst getroffen. Der Weihnachtsmarkt wird traditionell am 1. Advent in der Mehrzweckhalle Dabringhausen veranstaltet. „„Da der Traditionsmarkt im letzten Jahr ausfallen musste, setzen wir dieses Jahr alles daran, einen noch schöneren Markt auf die Beine zu stellen und sind voller Vorfreude und mit einer großen Portion Optimismus an die Organisation für 2021 herangegangen“, sagt Stefan Jakstait vom Organisationsteam.