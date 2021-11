Ab dem 18. November in Krefeld : Weihnachtsmarkt so groß wie nie

Freuen sich auf den Weihnachtsmarkt: Claire Neidhardt vom Stadtmarketing (l.) und Manuela Salewski, die zum ersten Mal in Krefeld ihre Filz-Objekte präsentiert. Sie ist vom 13. bis 23. Dezember auf dem „Made in Krefeld“-Markt zu sehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am 18. November wird Krefelds Weihnachtsmarkt eröffnet. Er ist so groß wie nie zuvor. Rund um die Dionysiuskirche finden Besucher um die 30 „Made in Krefeld“-Buden. Der „Hüttenzauber“ der Familie ist auf dem Platz an der alten Kirche.