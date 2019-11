Emmerich : Emmerichs Kultkneipe: Noch kein Nachfolger für die „Pinte“ gefunden“

Emmerich Für Emmerichs Kultkneipe „Die Pinte“ an der Seufzerallee findet sich derzeit kein neuer Pächter. Bekanntlich schließt die Gaststätte Ende des Jahres. Pächterin Anne Vorwerk hat das vor wenigen Wochen über die sozialen Netzwerke mitgeteilt.

„Leider ist es so, dass die Umstände ein Hindernis darstellen, welches nun nicht mehr zu bewältigen ist“, hat sie geschrieben. Sie habe sich bemüht, die „Pinte“ trotz der Entwicklung in der Gastronomiebranche weiterzuführen. Doch auch gesundheitliche und private Gründe hätten dazu geführt, dass sie sich in letzter Zeit ein wenig aus dem Betrieb genommen habe.

Die „Pinte“ will sie noch bis zum 26. Dezember offen halten, so dass das in Emmerich beliebte Treffen an Weihnachten in der Gaststätte noch stattfinden kann. Dann ist Schluss.