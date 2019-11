Jahreskonzert im Reeser Bürgerhaus : Höhepunkt des Jahres für die Haldern Strings

HALDERN Am Sonntag zeigen kleine und große Schüler des Vereins, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, ihr Können im Reeser Bürgerhaus.

Die großen und kleinen Schüler des Vereins haben die Herbstferien genutzt, um sich auf Arbeitsphasen und Workshops intensiv auf ihre Auftritte vorzubereiten. Der Verein, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, präsentiert sich wie gewohnt in seiner ganzen Bandbreite und freut sich, die vielen Facetten seiner Arbeit einem großen Publikum zu präsentieren.

Für die Lehrenden und mitarbeitenden Eltern des Vereins ist es die Idee einer ganzheitlichen musikalischen Gemeinschaft, in der die Kinder ein zweites musikalisches Zuhause finden, die sie antreibt und die den Verein ausmacht. Ganz im Sinne dieses Angebots hat sich der Verein in diesem Jahr weiterentwickelt. Die neue Kooperation mit dem Sonnenschein Kindergarten in Rees wird sich auch beim Jahreskonzert bemerkbar machen: so werden auch die Kinder der musikalischen Früherziehung mit ihrer Lehrerin Ella Rotsch einen Auftritt gestalten. Zum ersten Mal dabei ist die Geigenlehrerin Louisa de Queiros dos Santos (geb. Hadem), die seit April bei den „Strings“ unterrichtet. Sie leitet die beiden Ensembles Mini Strings und Junior Strings.