Ausstellung Christoph Buckstegen : Fußball-Bilder der anderen Art

REES Am Sonntag wird im Reeser Rathaus eine Ausstellung mit Bildern Christoph Buckstegens eröffnet. Der Halderner Fotograf widmet sich dem Thema „Fußball“ mit einem ganz speziellen Ansatz, der sogar ohne Ball funktioniert. Zum Ausstellungsbeginn gibt’s eine prominent besetzte Fußball-Talk-Runde.

Rahmenprogramm Ein Rahmenprogramm der anderen Art ist für die Ausstellungseröffnung am Sonntag, 10. November, im Sitzungssaal des Rathauses um 10.30 Uhr geplant. Nachdem Matthias Hörstmann (11 Freunde Magazin) und Heiner Frost in die Ausstellung eingeführt haben, gibt es eine lockere Fußball-Talk-Runde, bei der es viele unterhaltsame Anekdoten und Geschichten aus dem Fußball geben wird.

Christoph Buckstegen stammt gebürtig aus Isselburg. Er lebt und arbeitet in Haldern und Berlin, hat Foto- und Filmdesign an der Fachhochschule Bielefeld studiert. In seiner Diplom-Arbeit widmete er sich 1994 Fußballstadien und hinterließ dabei einen nachhaltigen Eindruck, weil er das Phänomen Fußball auf eine andere Art zeigte. Seine Aufnahmen wurden anderem vom Magazin „11 Freunde“ veröffentlicht, für das SZ-Magazin begleitete er für eine Titelstory die Torwart-Legende Uli Stein. Fotos von ihm wurden aber auch schon in der New York Times, dem Stern der „Zeit“ oder der FAZ veröffentlicht. Auch mit den Organisatoren des Haldern Pop arbeitet er zusammen. Und er hat einige Bildbände veröffentlicht, beispielsweise über den letzten Spieltag auf dem Gladbacher Bökelberg, aber auch einen, der nichts mit Fußball zu tun hat: „Rees – Stadt am Rhein“.