Frauengemeinschaft nicht nur für Katholiken : Glehner kfd plant wieder einige Veranstaltungen

Glehn Die Glehner kfd ist eine der mitgliederstärksten Frauengemeinschaften der Katholischen Frauen Deutschlands. Ihr gehören 460 Mitglieder an. Worum es bei der Jahreshauptversammlung ging.

Der Ausblick auf die nächsten Monate ist gut: Das „Kirchencafé“ findet wieder jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat um 15 Uhr statt. Am 18. November ist Einkehrtag im Nikolauskloster und die Adventsfeiern der kfd Glehn gibt’s am 13. November um 19 Uhr sowie am 1. Dezember um 15 Uhr im Pfarrsaal. Die Fahrt zum Weihnachtsmarkt startet am 3. Dezember. Noch ist unklar, wohin es geht. Der Gottesdienst zum Jahresabschluss wird am 15. Dezember um 19 Uhr sein. „Pandemie-bedingt trauen wir uns im Moment noch nicht, weiter zu planen,“ so Renate Schumacher.