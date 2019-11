Auszeichnung : 340 Jahre Treue zu Katjes

Auf dem Bild zu sehen sind die Jubilare und in der hinteren Reihe mittig Bastian Fassin sowie Tobias Bachmüller. Foto: Monika Hartjes

Emmerich Das Emmericher Traditionsunternehmen ehrte zehn langjährige Mitarbeiter.

Vier Jahrzehnte ist Wolfgang Heimann für Katjes tätig. „Ich habe die positive Entwicklung des Familienunternehmens hautnah miterlebt“, erzählt der 63-jährige Emmericher. Auch seine Frau Marion und seine drei Töchter gehörten der Katjes-Familie zeitweise an. Am 1. April 2021 geht Heimann in Rente.

Er war einer von zehn Jubilaren, die am Montag im feierlichen Rahmen für ihre langjährige Treue – insgesamt 340 Jahre – geehrt wurden. Ebenfalls für 40 Jahre wurden Detlef Janzen, Beate Gosse und Reinhold Pollmann ausgezeichnet, für die 30-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Werner Markett, Ingo Vollbring, Ralf Johann, Heinz-Peter Ketteler, Andreas Schmidt und Eduard Roosendahl geehrt.

Info 500 Menschen arbeiten für das Unternehmen Deutschlandweit arbeiten fast 500 Mitarbeiter bei Katjes. Im Werk Emmerich sind etwa 250 Mitarbeiter beschäftigt. Mit der neuen Produktionshalle, die im Spätsommer des nächsten Jahres fertiggestellt sein soll, werden es rund 300 Mitarbeiter sein.

Die Geschäftsführer Tobias Bachmüller und Bastian Fassin dankten den Jubilaren für ihr langjähriges Engagement im Katjes-Unternehmen. Jeder Jubilar erhielt eine gerahmte Silber-Katjes-Katze.

Wolfgang Heimann begann seine Katjes-Laufbahn am 2. Januar 1979 im alten Werk an der Wassenbergstraße. Der gelernte Speditionskaufmann war in der EDV tätig. „Damals haben wir noch mit Lochkarten gearbeitet“, erzählte er. 1988 wechselte er in die Produktionsplanung, machte zwischendurch eine Weiterbildung und begann im Jahr 2000 im Bereich „Einkauf“. Er erlebte den Abriss des Katjes-Gebäudes an der Goebelstraße und den Neubau an der Dechant-Sprünken-Straße im Jahr 1980 mit. 2003/04 wurde weiter angebaut. Als Werbepartnerin besuchte Heidi Klum das Werk. „Sie schaute sich die Anlage an und wir lernten sie persönlich kennen“, erinnerte sich Heimann. „Obwohl immer zwei Bodyguards um sie herum waren, hat sie sich ganz locker mit uns unterhalten.“ Dass Katjes ein Familienunternehmen ist, das sich auch um die Familienangehörigen seiner Mitarbeiter kümmert, zeigte sich darin, dass Ehefrau Marion fast zehn Jahre an der Rezeption tätig war und die drei Töchter ihre Schulpraktika dort absolvierten. Tochter Anja hat während des Studiums längere Zeit in der Produktion gearbeitet.

Auch Beate Gosse ist seit 40 Jahren dabei. Ihr erster Katjes-Arbeitstag war der 3. September 1979. „Ich wollte eigentlich nur ein paar Monate bleiben. Aber es hat mir so gut gefallen, da bin ich dann hängen geblieben“, erzählte sie. Sie war in der Packerei, im Labor, in der Kantine und ist jetzt wieder in der Packerei tätig, war auch viele Jahre im Betriebsrat aktiv. „Katjes ist familiär und sozial, das Betriebsklima sehr gut. Und die Arbeit hat immer Spaß gemacht“, lobte sie.

Im Dezember 1989 begann Heinz-Peter Ketteler, gelernter Konditor und Bäckermeister, als Teamleiter in der Verpackung. Seit 2002 ist er Schichtleiter in der Produktion. Er sei sehr mit der Firma verbunden, so der 60-Jährige, dessen Sohn zwischendurch als Ferienjobber bei Katjes sein Taschengeld verdiente. Highlight sei immer das Familienfest, das alle zwei Jahre gefeiert wird.

Auch die Familienangehörigen der Jubilare waren zur gemütlichen Feier in der Gaststätte „Zu den drei Linden“ eingeladen. „Traditionell findet jedes Jahr eine Jubiläumsfeier statt“, sagte Personalchef Jürgen Kucken.