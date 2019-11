Er rettete einer Frau in Elten das Leben : Ministerpräsident ehrt Dennis Jansen

Düsseldorf/Elten Ministerpräsident Armin Laschet hat am Mittwoch im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln 20 Retterinnen und Retter aus Nordrhein-Westfalen mit der Rettungsmedaille des Landes ausgezeichnet. Sie haben unter Gefahr für sich selbst das Leben anderer Menschen gerettet – vor dem Ertrinken, aus brennenden Häusern oder vor gewalttätigen Übergriffen.

Am 25. Januar 2019 ist Dennis Jansen am frühen Abend auf dem Heimweg von der Arbeit. An einer Kreuzung direkt an einem Bahnübergang bleibt er stehen. Auf einmal bemerkt er zu seiner Linken ein Auto, das mit einer Hälfte auf den Gleisen steht. Neben dem Auto steht eine hilflos wirkende Frau. Sofort steigt Dennis Jansen aus und läuft zu ihr. Die Frau aber setzt sich wieder in ihr Auto.