Festival : Vorverkauf für „Rock in’t Dörp“ ab Samstag

Stimmungsvoll geht es beim Festival Rock in't Dörp in Haffen zu. Foto: RID

Haffen (RP) Am 28. und 29. Juni heißt es in Haffen wieder Bühne frei für handgemachte Rockmusik. Das Haffener „Rock in´t Dörp“ geht ins siebte Jahr. In gewohnt gemütlicher Atmosphäre vor der Schützenhalle stellen wieder lokale und regionale Musiker ihr Können unter Beweis.

Mit „Benst“, „Die Lieferanten“, den Haldernern „The Sprities“ und „Freakout Radio“ aus Emmerich seien nur einige der verpflichteten Bands genannt. Wer sich schon jetzt einen Eindruck von den Musikern machen möchte, findet Informationen auf www.rockintdoerp.de sowie Facebook oder Instagram. Neben kühlen Getränken gibt’s beim Festival Kulinarisches von Joels Grill sowie der hauseigenen Manta-Schalen-Manufaktur. Der Kartenvorverkauf für das Event startet am 1. Juni. Tickets sind beim Raiffeisenmarkt in Rees, „Obst und Gemüse Winter“ in Haffen sowie in der Gaststätte „Zum Hirsch“ in Mehr erhältlich.