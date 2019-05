Tennis : Die Tennis-Herren 65 marschieren weiter

Routinier Clemens Verweyen behielt in seiner Einzelpartie hochverdient mit 6:1 und 6:2 die Oberhand. Schon nach den Einzelbegegnungen war das Medenspiel gegen Veert entschieden. Foto: Thorsten Lindekamp

Tennis: In der Niederrheinliga sind die Emmericher Routiniers nicht zu stoppen. Mit einem 7:2 beim TC BW Veert holt der Spitzenreiter in Geldern den dritten Erfolg im dritten Spiel. Nun geht es gegen den MTV Kahlenberg.

Die Herren 65 des TC Rot-Weiss Emmerich haben einen weiteren Schritt zur Meisterschaft in der Niederrheinliga gemacht. Gestern bestritten die Routiniers ihr drittes Saisonspiel, erstmals mussten sie dabei auswärts antreten. Konkurrent TC BW Veert hatte zuvor auch seine beiden ersten Partien gewonnen, doch letztlich hatten auch die Gastgeber aus Geldern dem Emmericher Team nicht viel entgegenzusetzen. Am Ende siegten die Rot-Weißen mit 7:2.

„Wir haben insgesamt wieder sehr gut gespielt und sind auf einem wirklich guten Weg“, freute sich Teamkapitän Dr. Norbert Fohler. Rob Meuwese sorgte an Position zwei für den ersten Emmericher Einzelzähler. Der niederländische Neuzugang behauptete sich mit 7:5 und 6:2 gegen seinen Gelderner Konkurrenten. An Position vier dominierte Clemens Verweyen das Match und behielt mit 6:1 und 6:2 die Oberhand. Noch deutlicher machte es Dr. Ulf Heitemeyer, der an Position fünf seine aktuell starke Form mit einem 6:0 und 6:0-Erfolg unterstrich.