Termin Ende August angedacht : Eselrock-Festival wird verschoben

Wesel Aufgrund der unklaren Pandemie-Lage halten sich die Veranstalter den Zeitpunkt offen. Statt im Juni könnte das Weseler Festival eventuell Ende August stattfinden.

Das 14-köpfige Team wird in den nächsten Wochen mögliche Daten durchgehen. Ganz grob wird das vorletzte oder letzte Augustwochenende angepeilt. „Aber alles ist momentan noch Glaskugellesen“, so Bleckmann. Alles sei abhängig davon, wie sich die Pandemie entwickelt und ob im Spätsommer Festivals überhaupt möglich seien.

Das Wochenende Mitte August schließen die Veranstalter aber aus, denn da soll in Oberhausen die 20. Auflage von Olgas-Rock über die Bühne gehen. Und eine Konkurrenzveranstaltung will man in Wesel vermeiden.

Das ehrenamtliche Eselrock-Team hat mehrere Konzepte durchgedacht. Mehr oder weniger sicher ist, dass es nur eine statt der sonst üblichen zwei Bühnen geben wird. „Wir müssen über viele Dinge nachdenken und praktisch doppelt planen“, so Bleckmann, „alles andere macht momentan keinen Sinn.“ Das Team will Kontakt halten und über Geländeaufteilung, Hygienevorschriften und ein Einbahnstraßensystem beraten. Corona-Vorgaben dürfte es wohl auch noch im Spätsommer geben.

„Das Positive an der Sache ist, dass wir eigentlich nichts zu verlieren haben“, sagt Bleckmann. Alle Beteiligten haben andere berufliche Standbeine. „Wenn das Festival nicht stattfinden sollte, verliert also keiner von uns Geld.“ Da ginge keine Existenz den Bach runter, deshalb „sind wir frohen Mutes“. Da habe die Verantwortung vor den Besuchern das deutlich stärkere Gewicht. Lediglich einmal im vergangenen Sommer habe sich das Eselrock-Team persönlich getroffen. Natürlich müsse man ganz vorsichtig auch erste Kontakte zu den Bands knüpfen – und sich über deren Terminplanung informieren. Aber in den jetzt 13 Jahren des Festivals sei man inzwischen gut in der Szene vernetzt.