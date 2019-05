Ausflug : Reeser Geschichtsverein zu Gast in Overloon

Rees Die historisch Interessierten nahmen an einer Führung durch das Kriegs- und Widerstandsmuseum teil.

(ms) Tief beeindruckt waren die Mitglieder des Reeser Geschichtsvereins RESSA vom Kriegs- und Widerstandsmuseum in Overloon. Der kleine Ort in der niederländischen Gemeinde Boxmeer war im September und Oktober 1944 Schauplatz einer der größten Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs. Die zurückgelassenen Militärfahrzeuge bildeten in Friedenszeiten die Grundlage für das spätere Museum, das sich in zwei große Ausstellungsbereiche teilt: Während die historischen Panzer, Lastwagen, Jeeps und Flugzeuge durch ihre schiere Größe und ihren gepflegten Zustand beeindrucken, führt die moderne Ausstellung über die deutsche Besatzung der Niederlande und den verlustreichen Widerstand der Bevölkerung in ein dunkles Kapitel der deutsch-niederländischen Beziehungen vor mehr als 80 Jahren ein.