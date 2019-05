Naturschutz : Stationäre Waldschule feiert 20-Jähriges

Emmerich-Praest 1999 gründete Otto Markett die Einrichtung in Praest. Seit seinem plötzlichen Tod 2008 führt das Team die Waldschule weiter und wurde drei Jahre später sogar ausgezeichnet. Regelmäßig besuchen Schulklassen das Idyll.

(RP) Das Bild von der lila Kuh ist nur ein Beispiel oft irriger Annahmen zur heimischen Tier- und Pflanzenwelt. 1991 hat die Bundesjägerschaft daher die Initiative „Lernort Natur“ ins Leben gerufen, um durch Information, Aufklärung und Schulung die Zusammenhänge in der Natur zu entdecken und zu verstehen. So entstanden die sogenannten „rollenden Waldschulen. Acht Jahre später war dann die Geburtsstunde einer stationären Einrichtung in Praest durch Otto Markett. Er holte Kinder und Jugendliche aus Kindergärten und Schulen auf sein Anwesen, um über heimische Tiere zu unterrichten. Zunächst war auch hier der Wagen der rollenden Waldschule im Einsatz. Es sprach sich schnell herum, dass man bei Otto Markett spannende Geschichten über die heimische Tierwelt erfahren konnte. Auch Mitstreiter fanden sich, die mitwirken wollten, Kindern den Blick für die Natur zu öffnen.