Stadtentwicklung : Niag-Gelände: Am Montag wird informiert

Niag-Gelände: Am Montag wird informiert

Rees Die Investoren stellen im Bürgerhaus die Pläne zu dem Großprojekt für die Reeser Innenstadt vor.

Am kommenden Montag, 3. Juni, findet um 19 Uhr im Reeser Bürgerhaus ein Termin statt, auf den viele Reeser sicher schon gespannt warten. Dann nämlich will die Stadt Rees im Rahmen einer Bürgerinformation die konkreten Pläne zum „Stadtgarten-Quartier am Delltor“ (altes Niag-Glände/Post-Areal) präsentieren.