Vierbeiner : Tag der offenen Tür in der Tieroase Emmerich

Tag der offenen Tür in der Tieroase Emmerich

Hüthum Besucher konnten sich über den Stand der Umbauarbeiten in der Viergartenstraße überzeugen. Gassigänger gesucht.

Noch muss einiges renoviert und umgebaut werden, aber viel wurde bereits geschafft in der Tieroase Emmerich. Davon konnten sich Tierfreunde und interessierte Bürger am Sonntag überzeugen.

Die Tieroase soll ein Ort sein, um Tieren in Not zu helfen. Im Erdgeschoss gibt es sechs Innenzimmer für Hunde, zwei haben einen direkten Auslauf nach draußen. „Wenn alles fertig ist, können wir rund 50 Hunde hier unterbringen“, erklärte Laporta. „Wir benötigen unbedingt noch ein Hundebadezimmer mit Waschmaschinen, Trockner, Spüle, Dusche und einen Platz zum Scheren und Trimmen“, so Laporta, die ein Mal im Monat nach Rumänien fährt, um dort neue Hunde zu holen.